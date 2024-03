Amom cresce em pesquisa para Prefeitura de Manaus

O pré-candidato e deputado federal Amom Mandel (Cidadania) subiu para a liderança na disputa pela Prefeitura de Manaus com 32,4% das intenções de votos, conforme o Instituto Pontual Pesquisas, que divulgou os dados nesta sexta-feira (1º).

O prefeito David Almeida (Avante) aparece em segundo lugar com 28,1%. Na terceira posição, empatados tecnicamente, vem Alberto Neto (PL) com 8,7%, Roberto Cidade (União Brasil) com 7,1%, Zé Ricardo com 6,9%. A empresária Maria do Carmo Seffair (Novo) tem 1,3% e Israel Tuyuka (PDT) na última posição com 0,6%. Branco e nulo somam 8,4% e os indecisos são 6,5%.

Na última pesquisa nacional, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa, em novembro do ano passado, David Almeida tinha 38,5% das intenções de voto contra 23,3% do deputado federal Amom Mandel e 11,9% de Coronel Menezes (PL), que nessa pesquisa do instituto Pontual foi substituído pelo nome do Coronel Alberto Neto.

David Almeida lidera em rejeição. Se as eleições fossem hoje, 20% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no atual prefeito. Zé Ricardo vem em seguida com 16% de rejeição, israel Tuyuka (10,3%), Amom Mandel (7,5%), Alberto neto (6,4%), Roberto Cidade (5,7%) e Maria do Carmo com 5,5% de rejeição.

Segundo Turno

Nos cenários de segundo turno, Amom vence todos os possíveis adversários. Numa disputa direta com o atual prefeito, Amom teria o voto de 44,5% dos eleitores, enquanto David Almeida teria 38,3%. Branco e nulos somariam 12,5% e indecisos 4,7%.

A pesquisa foi realizada no período de 22 a 25 deste mês, ouviu 1.260 eleitores de todas as zonas de Manaus e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) AM-09483/2024.

O crescimento de Amom pode ser atribuído ao lançamento da sua pré-candidatura e a queda do prefeito David Almeida se deve, entre outros fatores, ao caso recente no qual ele viajou para o Caribe em um jatinho particular pago por um fornecedor da Prefeitura de Manaus.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Amom lança pré-candidatura a prefeito de Manaus nesta sexta (23)