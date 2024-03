Engeco Summit reúne grandes nomes do mercado imobiliário de alto padrão em Manaus

Manaus (AM) — Manaus recebeu um dos maiores eventos do ramo imobiliário: o Engeco Summit, promovido pela construtora e incorporadora Engeco na noite desta quinta-feira (29). O encontro proporcionou uma imersão profunda em estratégias inovadoras e tendências para o mercado imobiliário de alto padrão na região de Manaus. O destaque foi a presença de Sérgio Langer, especialista e uma das principais referências no segmento de alto padrão e luxo no Brasil.

Langer, que elogiou o potencial turístico de Manaus, destacou a Engeco como uma empresa que tem assumido a dianteira do mercado, citando projetos inovadores como o business center Botânica Office e o residencial Salvador 550.

“Eu pesquiso muito sobre o mercado imobiliário e quando vi os empreendimentos da Engeco, me surpreendi e pensei que era algo tão inovador que nem parecia ser no Brasil. A Engeco está de parabéns por trazer a Manaus o que há de mais inovador no mercado”, parabenizou Langer.

Aos corretores, ele deu várias dicas sobre novas tendências, técnicas de vendas e estratégias para disseminar os conceitos visionários, marca registrada da Engeco.

O Engeco Summit também contou com uma exposição dedicada ao residencial Salvador 550, um exemplo de alto padrão em construção no bairro Adrianópolis, com projeto arquitetônico assinado por Roberto Moita, em parceria com a arquiteta Joria Guerreiro.

Porfírio Saldanha, presidente da Engeco, parabenizou os corretores de imóveis, ressaltando a importância que eles desempenham no setor.

“Vocês todos estão de parabéns, e obrigada pela parceria, pois não fazemos nada sozinhos e se hoje nós temos o sucesso que temos, também é por causa de vocês”, felicitou.

Já o sócio-fundador da Engeco, Maury Guerreiro, enfatizou o legado de 40 anos da empresa, mostrando sua trajetória sólida e comprometida com a excelência.

Corretores

Para os presentes, o evento foi uma excelente oportunidade profissional. Entre eles, estava Simone Marques, corretora com 27 anos de experiência, 15 deles dedicados ao mercado de alto padrão. Ela enfatizou a importância de se manter conectada às tendências do mercado para proporcionar a melhor experiência aos clientes. Ela também elogiou a parceria com a Engeco, destacando a evolução constante da empresa e seu sucesso, especialmente com empreendimentos como o Salvador 550.

“Eu já trabalho com a Engeco há alguns anos, já vendi outros produtos, e ao longo do tempo ela só vem evoluindo. Então pra mim, hoje, participar de eventos como este, é gratificante porque tudo que a Engeco tem feito é sucesso, em especial, o Salvador, que eu vendi, foi maravilhoso”, conta.

O corretor Hiago Pontes, outro parceiro da Engeco, ressaltou a diferenciação dos imóveis de alto padrão e a facilidade de venda de produtos de uma construtora reconhecida como a Engeco. “Trabalhar com alto padrão é vender um conceito. Sou parceiro da Engeco, uma construtora sólida no mercado imobiliária de Manaus que torna o produto fácil de vender pelo nome que a construtora tem”, avalia.

Mayna Vidal, que está migrando para o segmento de alto padrão, disse que tem buscado se qualificar ainda mais, e destacou a importância de oferecer um atendimento personalizado e de qualidade. Ela reconheceu a Engeco como uma referência nesse segmento.

“Estou migrando para o segmento de alto padrão e pretendo, cada vez mais, me qualificar e estar por dentro desse mundo, e sempre acompanho a Engeco, porque eu sei que ela também tem essa mesma linha e está cada vez mais presente nesse segmento de alto padrão”, destaca.

