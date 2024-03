Audições para os grupos musicais do Liceu Claudio Santoro iniciam nesta segunda-feira (4)

O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro anunciou as datas para as audições dos grupos de prática musical. Os interessados devem comparecer à unidade desejada nos dias 4 e 5 de março, podendo escolher entre Sambódromo, Padre Pedro Vignola e Magdalena Arce Daou.

Para o Liceu Sambódromo, os participantes que desejam realizar o teste para os corais Infantil, Infantojuvenil e Jovem devem ir ao local no horário das 14h às 17h. Já para os interessados no Coral Adulto, o horário é das 18h às 20h. As audições serão realizadas na Sala dos Corais, localizada no Bloco E da unidade, com exceção do Coral Jovem, que acontece no Bloco B.

Já na unidade Padre Pedro Vignola, situada na Rua Tupinambá, 119, Cidade Nova, os horários são das 14h às 17h para o Coral Adulto e das 18h às 20h para a Banda Musical. Ambas as audições acontecem na Sala de Música.

A unidade Magdalena Arce Daou realizará testes apenas para o Coral Adulto, que acontecem das 18h às 20h na Sala de Dança 2. O local fica situado na Avenida Brasil, s/n, no bairro Santo Antônio.

Para realizar as audições, a pessoa interessada deve apenas comparecer ao local no dia e hora definidos e estar dentro da faixa-etária determinada para cada grupo, não sendo necessário nenhum tipo de inscrição ou agendamento prévio.

Os participantes dos grupos têm a oportunidade de ensaiar e realizar apresentações em espaços administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como o Teatro Amazonas, por exemplo.

De acordo com o diretor do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, o maestro Davi Nunes, essas atividades que vão além das salas de aula visam preparar o aluno para o âmbito profissional no meio artístico. “Todos os nossos alunos precisam praticar aquilo que estão aprendendo em sala de aula, para isso existem os grupos. Esse processo é extremamente necessário para que nossos alunos tenham uma vivência importante para o seu desenvolvimento técnico e profissional, seja na música, seja também nos grupos de dança e teatro”, salientou.

