Últimos dias para inscrição na corrida “Mulheres Largam na Frente”, em Manaus

Está chegando ao fim o prazo para garantir participação na Corrida e Caminhada “Mulheres Largam na Frente”, em Manaus. As inscrições encerram nesta segunda-feira (4). Realizada em parceria entre o Manauara Shopping e o Amazonas Shopping, a corrida promete ser um marco no calendário esportivo da cidade, ao estimular a prática esportiva e promover a representatividade e o empoderamento das mulheres. Além de troféu e medalha, a competição terá premiação de até R$ 3 mil.

Com percursos de 6 km, a competição é exclusiva para mulheres a partir dos 16 anos. As inscrições podem ser feitas online através do site www.ticketsports.com.br. Benefícios especiais estão disponíveis para doadoras de sangue e pessoas com deficiência.

“Esta corrida não é apenas uma competição esportiva, é uma celebração da força e determinação das mulheres. Estamos orgulhosos por fazermos parte dessa iniciativa”, afirma Karla Henderson, gerente de marketing do Manauara Shopping.

A gerente de marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, também ressalta a importância do evento ao chamar a atenção para temas que são latentes, como empoderamento feminino, inclusão, empatia. “O shopping tem compromisso com essas questões e procura sempre se envolver com os eventos que buscam ampliar a conscientização da sociedade nessa direção”, afirma.

A corrida busca promover a inclusão de mulheres de todas as habilidades e condições físicas, com categorias específicas para cadeirantes e pessoas com deficiência visual. As categorias são: Individual (6km), Pessoas que Usam Cadeira de Rodas (exclusivamente cadeiras de 3 rodas), e Pessoas com Deficiência Visual (acompanhadas por guias).

A largada e a chegada serão no Manauara Shopping, na avenida Mário Ypiranga, 1300, bairro Adrianópolis, às 5h45 para pessoas com deficiências e 6h para as demais categorias. Os kits de participação serão distribuídos nos dias 8 e 9 de março.

Premiação

Todas as atletas inscritas que terminarem as provas receberão medalha de participação. Na categoria Individual Geral (6km), as dez primeiras colocadas serão premiadas com troféus e valores em dinheiro de acordo com sua classificação: 1º lugar receberá R$ 3 mil; 2º lugar, R$ 2 mil; 3º lugar, R$ 1,5 mil; 4º lugar receberá R$ 1,3 mil; 5º lugar receberá R$ 1,1 mil; 6º lugar receberá R$ 900; 7º lugar receberá R$ 700; 8º lugar receberá R$ 500,00; 9º lugar receberá R$ 300,00; e a 10º colocada receberá R$ 100,00.

Além disso, haverá premiação em troféus para as categorias Individual Colaboradoras Amazonas Shopping, Individual Colaboradoras Manauara Shopping, Visuais (6km), Cadeirantes (6km) e para as equipes com maior número de participantes inscritos.

Todas as regras da competição estão disponíveis no regulamento da prova, que pode ser acessado no site. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected].

*Com informações da assessoria

