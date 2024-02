Campeão da corrida ‘Avançando pela Paz’, atleta celebra prova: “Cada conquista é um grande passo”

Manaus (AM) – A ‘Corrida Avançando pela Paz’ foi realizada, no último sábado (24), em nove municípios do Amazonas. A prova pedestre com percurso de 5 quilômetros, além de testar a resistência e velocidade dos atletas, tinha como objetivo estimular a harmonia, respeito e compreensão entre os participantes.

Em Manaus, a 14ª edição da corrida teve a largada às 6h da manhã, no Centro de Convenções Canãa, localizado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim. O maratonista Jean Pereira, que neste mês de fevereiro foi o grande vencedor da XII Cia Sport Run, categoria individual geral de 10 quilômetros, não teve dificuldade para se manter na liderança.

Já na largada, Jean ocupou a primeira posição. Ao longo do trajeto, o bom preparo físico fez a diferença. O atleta da Tumpex, empresa de limpeza, fechou a prova em primeiro lugar, conquistando o ponto mais alto do pódio pelo segundo ano consecutivo.

“O fato de treinar constantemente me ajuda a manter o preparo físico e psicológico para enfrentar as provas. Cada conquista é um grande passo nesta carreira de corredor, que este ano completa três décadas”, disse Jean Pereira.

O maratonista de 47 anos é um atleta perseverante. Jean atua na limpeza pública como gari, recolhendo lixo na cidade de Manaus, no turno das 6h às 14h. O passo acelerado e as leves corridas em diversos tipos de terrenos despertam o corpo e iniciam o condicionamento diário.

“Essa atividade já serve de treino pra mim. Mas todos os dias, após o expediente, ainda me exercito correndo pelas ruas da Colônia Antônio Aleixo, bairro onde resido”, explicou o campeão.

A ‘Corrida Avançando pela Paz’ também aconteceu nas cidades de Autazes, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Coari, Tabatinga, Tefé, Manicoré e São Paulo de Olivença. No município de Boa Vista do Ramos, a prova irá ocorrer no dia 2 de março.

Ações socioambientais

Além da prova pedestre, a ‘Corrida Avançando pela Paz’ contou com ação de sustentabilidade. Para estimular o uso consciente dos recursos naturais, preservando o meio ambiente, os organizadores receberam produtos que seriam descartados pelos atletas como latas, tampinhas de garrafas, chapas, ferragens, arames, talheres de metal, panelas sem cabo, papel de alumínio, canos, pregos, aerossóis e cobre.

Foram doadas mudas para estimular o plantio pelos atletas a fim de ampliar o verde nas cidades, proporcionar mais sombreamento, reduzindo a sensação de calor. Além disso, os participantes da corrida participaram de uma campanha de doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

*Com informações da assessoria

