Paratleta amazonense de halterofilismo garante prata no mundial e busca vaga paraolímpica

A paratleta de halterofilismo, Maria de Fátima, segue em busca da vaga nas Paraolimpíadas de Paris 2024. A amazonense garantiu, neste sábado (2), a prata no 13th Fazza Dubai Parapowerlifting Wolrd Cup, o mundial da modalidade e, com esse resultado, soma pontos importantes em busca do índice olímpico.

Representando a seleção brasileira de halterofilismo e com apoio do Governo do Amazonas por meio do Bolsa Esporte Estadual e Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, Maria competiu na categoria até 67kg, Maria erguendo 121kg para garantir o segundo lugar, ficando atrás da chinesa Yujao Tan, que levantou 130kg, completou o pódio Ya-hsuan Lin, do Taipé, com a marca de 82kg. Na mesma competição, em 2022, Maria conquistou a medalha na disputa por equipes.

“A sensação é que estou no caminho certo. Agradeço a Deus por mais uma conquista alcançada, ao Governo do Amazonas e também a minha querida cidade Tefé. O sonho da vaga paralímpica continua firme e mais próximo do que nunca”, exaltou Maria de Fátima.

Foto: Divulgação/Sedel

A próxima competição será a etapa da Copa do Mundo, em Tblisi, na Geórgia, entre os dias 20 e 26 de junho, sendo a última antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A competição valerá pontos para o índice A, definido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para os atletas que representarão o Brasil nas Paralimpíadas.

“A jornada de Maria de Fátima rumo às Paralimpíadas de Paris 2024 é um reflexo do potencial que buscamos incentivar e desenvolver”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atleta amazonense é convidado para 1ª Fase de Treinamento de Jovens no Centro Paraolímpico

Paratleta amazonense é selecionado para Camping Escolar Paralímpico

Paratletas de Manaus nas seletivas dos Jogos Parapan-Americanos de jovens