Homem é preso por tentativa de homicídio contra mulher no Amazonas

De acordo com a vítima, infrator tentou assassiná-la com disparo de arma de fogo

Um homem identificado como Jovane Oliveira da Silva Junior, 21, foi preso por tentativa de homicídio praticado contra uma mulher, de 40 anos. O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro, no bairro Japiim, em Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Aripuanã, as diligências iniciaram após a vítima comparecer a delegacia e registrar Boletim de Ocorrência (BO), informando que o infrator tentou assassiná-la com disparo de arma de fogo.

“A partir de então, o homem passou a ser investigado e com base nas provas colhidas, foi representada à Justiça pela prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi decretada no dia 28 de fevereiro, pela Vara da Comarca de Novo Aripuanã”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, em posse da decisão judicial, a equipe realizou buscas e Jovane foi localizado e preso no bairro Trabalhador, no município.

“As investigações apontaram que o indivíduo integra um grupo criminoso na localidade, e tentou matar a vítima como forma de vingança pelo fato dela ter supostamente agredido a mãe dele”, relatou Sampaio.

Jovane responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. Ele ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso em flagrante por homicídio, em Manaus

Pastor é preso por estuprar adolescente de 12 anos em Manaus

Trio envolvido com comércio de drogas é preso em Parintins, no AM