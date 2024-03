Diversas avenidas da cidade recebem ação de limpeza da Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), promoveu, neste sábado (2), uma ação de limpeza em várias avenidas da cidade, incluindo a avenida Coronel Teixeira, Pedro Teixeira, avenida do Samba, além de bola das letras e adjacências. Os serviços realizados incluíram capina, poda, pintura de meio-fio e raspagem de areia, com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana e promover um ambiente mais limpo e agradável para os moradores e visitantes da cidade.

A ação teve início às 7h e contou com a participação de 500 servidores da Semulsp, que trabalharam de forma eficiente e organizada.

Mesmo com as condições climáticas adversas, as equipes de limpeza trabalharam visando garantir que as avenidas fossem limpas e revitalizadas para o usufruto da população.

O titular da pasta, Sabá Reis, acompanhou toda a ação e disse que mesmo em dia de chuva a secretaria não descansa e procura fazer sua parte para melhorar a vida das pessoas.

“A gente faz tudo isso com amor. Somos movidos pela vontade de fazer sempre o melhor e é assim que tem de ser, chova ou faça sol”, disse.

Para incentivar e valorizar o esforço dos servidores, foi oferecida uma feijoada no local, proporcionando um momento de confraternização e reconhecimento pelo trabalho realizado.

A Prefeitura de Manaus reforça a importância da participação de todos na manutenção da limpeza e conservação das vias públicas, contribuindo para uma cidade mais bonita e acolhedora.

*Com informações da assessoria

