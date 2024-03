Flamengo bate Madureira e leva Taça Guanabara

O Flamengo derrotou o Madureira por 3 a 0 e conquistou a Taça Guanabara, neste sábado (2), no Maracanã. Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira foram os autores dos gols da equipe de Tite.

Com o triunfo, o Rubro-Negro encerra a Taça Guanabara de forma invicta com 27 pontos e na liderança da competição. Por outro lado, o Madureira permanece provisoriamente na 8ª colocação com 10 pontos.

Jogo



Na etapa inicial, o Flamengo controlou a partida e abriu o placar contra o Madureira com Arrascaeta aproveitando um passe de cabeça na área e batendo de primeira para estufar as redes. Sem ser ameaçado, o Rubro-Negro quase ampliou o marcador com Viña arriscando um chute da intermediária para bela defesa do goleiro Mota.



No segundo tempo, a equipe de Tite seguiu adotando a mesma postura e ampliou o placar com Pedro pressionando a saída do Madureira no campo de ataque, recuperando a posse e estufando as redes com apenas seis minutos. E Léo Pereira fechou a conta da partida com um lindo gol em cobrança de falta.

De boa



Sem compromissos no meio de semana, o Flamengo aguarda para conhecer seu adversário na semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro volta a jogar pelo estadual no próximo fim de semana, mas ainda sem data definida.

*Com informações do Lance

