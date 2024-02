Flamengo derrota o Fluminense e se aproxima do título da Taça Guanabara no Campeonato Carioca

Rio de Janeiro (RJ) – Com segurança defensiva, o Flamengo mais uma vez não sofreu gols no Campeonato Carioca. Na tarde desse domingo (25), o Rubro-Negro aplicou dois gols sobre o Fluminense, no Maracanã, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Pedro e Everton Cebolinha. O time de Tite chegou aos 24 pontos e precisa apenas de um empate para ser campeão invicto da Taça Guanabara.

Fernando Diniz, visando a partida contra a LDU, na quinta-feira (29), pelo jogo da volta da Recopa, decidiu poupar alguns jogadores do confronto. O zagueiro Felipe Melo, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Keno não foram relacionados para a partida.

Partida

A atuação do Flamengo teve essência de Tite: um time efetivo na defesa, com roubadas de bolas ágeis e que aproveita oportunidades de ataques construídas durante o jogo.

O Fluminense chegou a abrir o placar para a equipe tricolor, com o zagueiro Thiago Santos, porém após revisão no VAR, o árbitro marcou o impedimento.

Aos sete minutos do segundo tempo, Pedro abriu o placar. Cebolinha e Ayrton Lucas trabalharam pelo lado esquerdo, o lateral cruzou e o atacante só colocou a bola para o fundo da rede. Na comemoração, o camisa 9 anunciou que será pai de gêmeos(as).

Agora somos 4! Obrigado, Senhor, por essas duas bençãos! A espera de gêmeos com muito alegria. Mamãe e Papai já amam vocês! 🫶🏼🙌🏼



Os filhos são herança do Senhor,

uma recompensa que ele dá.

Salmos 127:3 pic.twitter.com/egIbc9VptC — P9 (@Pedro9oficial) February 25, 2024

O segundo gol do clássico veio com Everton Cebolinha. Em uma troca de passes magnética entre De La Cruz e Arrascaeta, a bola alcançou o pé de Pedro e, o camisa 9 passou de letra para Cebolinha finalizar de forma espetacular. Fábio, goleiro do Fluminense, ainda tocou na bola, mas ela morreu dentro do gol.

Na última rodada da Taça Guanabara, antes do mata-mata, o Flamengo enfrenta o Madureira, no sábado (2). O Fluminense, por sua vez, encara o Botafogo, no dia seguinte.

Leia mais

Clássico no Carioca: Flamengo e Fluminense disputam liderança da Taça Guanabara

Amazonas FC vence o São Raimundo e conquista primeiro turno do Barezão 2024

É campeão: Brasil vence a Itália e chega ao hexacampeonato mundial no futebol de areia