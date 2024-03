Prefeitura de Autazes inaugura Banco Autazes Empreendedor para fomentar a economia

Ainda como parte das comemorações do aniversário de Autazes (a 112 quilômetros de Manaus), a Prefeitura Municipal inaugurou neste sábado, 2, o Banco Autazes Empreendedor, que deverá fortalecer o segmento na região do município. Além do setor primário que é a base da economia, Autazes conta com um comércio representativo e um número considerado de empreendedores.

“Precisamos contribuir com o resgate da dignidade das pessoas e também investir nessas pessoas. Depois da pandemia o número de desempregados aumentou consideravelmente, e nós, enquanto gestores, precisamos buscar oportunidades e oferecer para nossa gente. Nuitas pessoas se arriscaram a empreender de alguma forma para suprir o sustento da família e trouxemos o banco para auxiliar com a linha de crédito. Autazes celebra 68 anos com um novo tempo, e eu fico feliz em fazer parte disso”, ressalta o prefeito Andreson Cavalcante (União Brasil).

Raquel Chaves, responsável técnica da empresa RC Consultoria, que direciona e orienta os trabalhos de implantação do Banco Autazes Empreendedor e deverá estar à frente das atividades, explica como funcionará o tramite para aquisição de linha de créditos e as facilidades ofertadas para quem tiver interesse.

“Qualquer cidadão, inclusive, jovens empreendedores, pessoas que já possuem um pequeno negócio ou que desejam iniciar, terão a oportunidade de ter acesso ao crédito facilitado, com taxa de juros baixíssimo e período de carência para fazer o investimento do valor recebido, movimentar o fluxo de caixa e aumentar o capital de giro, para após 90 dias iniciar o processo de pagamento podendo durar até 18 parcelas. O público alvo também são pessoas em risco social e vulnerabilidade, mas que têm um perfil empreendedor, podendo ser cabeleireiro, barbeiro, manicure, vendedor de churrasco, artesanato, ambulantes, dentre outros pequenos empreendedores. Esse projeto da gestão do prefeito Andreson é a esperança de muitos cidadãos, é juntar as mãos com o empreendedor e de fato ajudá-lo a mudar a própria vida e de sua família por meio do empreendedorismo, que é a grande marca dessa gestão”, destaca a consultora.

Os empréstimos deverão variar de R$ 3 a R$ 10 mil e quando o empresário já possuir CNPJ o valor pode chegar até R$ 15 mil, com parcelamento em até 18 vezes. Para tentar o empréstimo os interessados deverão comprovar residência no município de Autazes e apresentar cópia dos documentos para efetuar o cadastro. Diante das informações, dentro de 3 a 4 dias o empreendedor receberá a visita de uma equipe banco para verificar as informações e validar, em seguida, repassa ao um comitê gestor, órgão máximo vai deliberar sobre o empréstimo.

*Com informações da assessoria

