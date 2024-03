Indígena é morta a tiros em frente de boate no interior do Amazonas

Uma indígena da etnia Tikuna, identificada como Cleuzete Aguilar Fernandes, de 23 anos, morreu após ser baleada, no último domingo (4), em frente de uma boate no município de Tabatinga, no interior do Amazonas. Segundo a polícia, um homem foi preso suspeito de ser o atirador.

Imagens da câmera de segurança mostram o suspeito saindo da boate. Em seguida ele sobe em uma moto e dispara em direção às pessoas que estavam dentro do estabelecimento. Um dos disparos acertou a indígena, que chegou a ser socorrida para a unidade hospitalar da cidade, mas não sobreviveu ao ferimento.

Testemunhas afirmaram que ela morava em uma comunidade de Benjamin Constant e foi à Tabatinga realizar o sonho de cursar uma faculdade.

O autor dos disparos estava no sistema prisional semiaberto e respondia pelo crime de roubo. Durante revista na casa dele, os PMs encontraram uma arma de fogo.

O corpo da estudante indígena foi reconhecido pelos familiares e levado para ser sepultado na cidade natal.

