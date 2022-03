Reunião de primeiras-damas do Amazonas define projetos sociais em Manaus

Manaus (AM) – A primeira-dama do Estado, Taiana Lima, conduziu a segunda edição do “Encontro de Primeiras-Damas dos Municípios do Amazonas”, neste sábado (26), no Armazém 15, Centro da capital. O evento, coordenado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), tem como objetivo fortalecer e expandir a interiorização das ações sociais do Governo do Estado, visando garantir a segurança alimentar e a capacitação da população para a independência socioeconômica.

Em seu discurso, Taiana Lima destacou a importância e o objetivo do encontro.

“Esta é mais uma oportunidade para fortalecermos nossa parceria e ampliar as ações do Governo do Estado para todos os municípios do Amazonas. Nossa união faz e continuará fazendo a diferença, principalmente neste ano em que todos nossos esforços têm sido para superarmos as dificuldades que a pandemia da Covid-19 nos trouxe”, destacou a primeira-dama do Estado. destacou a primeira-dama do Estado.

Durante o evento, Taiana Lima anunciou, ainda, o Edital nº 001/2022, do FPS, para o setor social, cuja finalidade é selecionar entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, que realizem projetos que desenvolvam atividades relacionadas às metas prioritárias do Governo.

“Quero aproveitar a oportunidade também para anunciar que vamos lançar, neste mês de abril, um novo edital do FPS, no valor de mais de R$ 10 milhões de investimentos, para apoiar entidades que desenvolvam projetos nas modalidades de crianças e adolescentes, idosos, mulheres e geração de emprego e renda”, adiantou a primeira-dama.

Convidadas

Além das primeiras-damas de 34 municípios do Amazonas, estiveram presentes na ação: a vice-presidente e secretária executiva do FPS, Kathelen Braz; a secretária executiva do FPS, Alessandra Bentes; a secretária de Estado de Assistência Social (Seas), Alessandra Campelo; a secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Mirtes Salles; a diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) Michelle Bessa; a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz Carvalho Moreira,.

Também participaram as deputadas estaduais Therezinha Ruiz e Joana Darc.

Primeira-dama de Pauini, Elizete Afonso falou sobre a integração entre Estado e municípios promovida pelo encontro.

“Essa interação do Governo e município só tem a fazer com que o município desenvolva e cresça cada vez mais em todos os eixos, tanto na saúde, quanto na assistência, na educação, é muito importante. Esse Governo atual tem dado muita importância para Pauini, tem estendido a mão como nenhum outro governo tem estendido, então, gratidão realmente ao governador e à primeira-dama que não têm esquecido do nosso município em nenhum momento. Em nome do prefeito Renato Afonso, muito obrigada e que essa união, essa parceria, continue e perdure por muitos e muitos anos”, disse Elizete.

Para Luana Medeiros, primeira-dama de Iranduba, o evento resulta em diversos benefícios para a sociedade amazonense.

“Eu estou muito feliz por participar desse momento. Agradecer a nossa primeira-dama Taiana Lima, que é uma primeira-dama extremamente solícita, que sempre está presente nos municípios para que a gente tenha essa interação. Agradecer ao nosso governador Wilson Lima, que pôde nos proporcionar esse momento, que não é só um momento de confraternização, mas é um momento que a gente pode discutir e trazer ideias de benefícios para o nosso município, porque quando a gente tem o apoio do Estado com certeza a gente consegue trazer muito mais benefícios para a nossa sociedade”, concluiu Luana.

FPS

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social e econômica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo do Amazonas inaugura unidade do Samic em Parintins

Guedes promete e Omar diz que Governo tem que excluir ZFM de novo decreto sobre IPI

Wilson Lima lança Governo Presente, programa que aproxima o Estado da população