Presença das mulheres brasileiras nas finanças das famílias chega a 93%, revela pesquisa

Cada vez mais no comando das despesas da casa, as mulheres são hoje predominantemente protagonistas nas finanças das famílias brasileiras, como mostra a pesquisa “A Relevância das Mulheres nas Finanças Brasileiras”. Entre as várias funções exercidas, além do trabalho dentro e fora do lar, elas lideram o pagamento das contas básicas, a organização com o dinheiro em geral e a regularização de pendências financeiras, como aponta o estudo realizado pelo Instituto Opinion Box, a pedido da Serasa.

Conforme a pesquisa que ouviu 2.131 mulheres de todas as regiões do país, 93% das mulheres participam ativamente nas finanças das famílias. O número representa um acréscimo de 5 pontos percentuais em relação à pesquisa semelhante realizada em 8 de março do ano passado para marcar o Dia Internacional das Mulheres. Desse número, 32% delas atuam como as principais responsáveis pelo provimento da casa. Na região Norte, 39% das mulheres ouvidas afirmaram serem as únicas responsáveis financeiras da família.

A psicóloga Valéria Meirelles acredita que essa tendência se deve às mudanças no perfil e no comportamento do público feminino, cada vez mais independente sob o ponto de vista financeiro.

“Casadas, solteiras, separadas, com ou sem filhos, hoje as mulheres se lançam sem medo no mercado de trabalho e assumem controle sobre as suas próprias finanças”, disse Valéria, doutora em Psicologia Clínica com ênfase em Psicologia do Dinheiro.

Valéria percebe “maior visibilidade e relevância” das mulheres no aspecto econômico, deixando no passado o tempo em que dinheiro era assunto de homem.

“O valor da mulher nas finanças de casa sempre existiu, mas era algo interno, associado ao que chamamos de ‘economia do cuidado’. Mesmo sem gerar renda, elas produziam o trabalho de cuidar da casa e, dessa forma, economizavam em despesas, como alimentação, limpeza e outras”, explica. “Mas não eram reconhecidas como líderes do processo”, completa.

Mulheres protagonistas na renegociação das dívidas

Em conformidade aos dados revelados pela pesquisa sobre A Relevância das Mulheres nas Finanças Brasileiras, o público feminino constitui a maioria entre os consumidores que negociam dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome, a maior do país: em janeiro, as mulheres foram responsáveis por 55,45% do total de quitações.

Rita Maria de Sousa é um exemplo da postura feminina com relação às contas. Na sexta-feira, dia 1º, ela ouviu uma notícia da TV que falava de atendimento presencial para regularizar dívidas no Palácio dos Correios, no centro histórico de São Paulo. Arquivou a informação na cabeça e, na primeira oportunidade, se perfilou entre as várias mulheres que formavam fila na terça-feira (5), para aproveitar o Mega Feirão Serasa e Desenrola que se realiza no Vale do Anhangabaú.

“Tinha uma pendência com a conta de energia que tirava meu sono e, enquanto eu não vim me inteirar sobre as condições de pagamento, não sosseguei”, contou.

“Gosto de assumir minhas responsabilidades”, comentou depois de fechar o acordo no prédio histórico no centro da capital paulista.

Para cumprir com suas obrigações e realizar seus sonhos, a auxiliar de limpeza Elizama da Silva Gonçalves também foi ao Palácio dos Correios para quitar uma dívida de cartão de crédito que fugiu ao seu controle durante um período em que esteve desempregada. No Mega Feirão recebeu boas condições de parcelamento e deixou o local sorrindo porque ia pagar a primeira parcela do acordo e voltar a ter crédito.

“Agora vou poder comprar uma geladeira nova com aquele dispositivo de pegar água pelo lado de fora da porta, conquistando um modelo que sempre sonhei”, comemorou. “Gosto da sensação de comandar as minhas contas e os meus planos, sem depender de ninguém”, disse.

Consumidoras de todo o país podem negociar suas dívidas em 6 mil agências dos Correios de todo o país ou de forma online pelo site e aplicativo da Serasa até 28 de março. Consulte os canais oficiais da Serasa:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp 11 99575–2096

*Com informações da assessoria

