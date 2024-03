Mês da Mulher: Programação contará com entrega de brindes, exposição e campanha em Manaus

Manaus (AM) — As mulheres contaram com uma programação especial em comemoração ao Mês da Mulher. As atividades começam nesta sexta-feira (8), data marcada pelo Dia Internacional da Mulher, com uma ação para entregar brindes ao público feminino no espaço comercial do Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

A programação é composta, ainda, por uma exposição fotográfica e a realização de uma campanha solidária para arrecadar roupas e material de higiene para mulheres vítimas de violência atendidas pelo Instituto As Manas.

O shopping realizará, nesta sexta-feira (8), das 14h às 20h, uma blitz para premiar as clientes que estiverem no estabelecimento.

“Vai ser um dia muito especial em que vamos homenagear e presentear as mulheres, percorrendo o shopping com vários brindes. Além desse lado divertido, nossa programação também vai ter um lado social buscando chamar atenção para a prevenção da violência contra a mulher e estimular todos a fazerem parte dessa luta”, disse a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

A campanha para arrecadação de produtos de higiene e roupas em bom estado de uso também inicia nesta sexta. A atividade é realizada em parceria com o Instituto As Manas. Poderão ser entregues itens como sabonetes, absorventes, escovas de dente e creme dental, por exemplo, que serão destinados às mulheres vítimas de violência doméstica na capital amazonense.

As doações poderão ser feitas até o dia 31 de março em um espaço montado no piso L1.

No dia 23 de março, as mulheres poderão tirar dúvidas sobre direitos jurídicos e sociais. Será oferecido um espaço para atendimento especializado em parceria com o Instituto As Manas, cuja equipe técnica estará no local para prestar as informações.

Exposição “Elas”

A partir do dia 15 de março, o Shopping Ponta Negra receberá a exposição “Elas”, do fotógrafo Wesley Andrade e que faz uma homenagem às personalidades femininas da capital amazonense.

A abertura da mostra está marcada para o dia 15 de março, às 20h, no restaurante Pobre Juan. O público vai poder prestigiar as obras, que vão estar posicionadas em três pontos do shopping, até o dia 30 de março.

*Com informações da assessoria

