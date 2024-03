VÍDEO: Caminhonete da Prefeitura de Autazes invade bar e causa acidente fatal em Manaus

Manaus (AM) – Motorista de caminhonete da Prefeitura Municipal de Autazes causa acidente fatal, na manhã deste domingo (10), na Avenida Noel Nutels, Bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma mulher que estava no bar e foi atingida por escombros teve óbito atestado pela equipe. Outra pessoa também foi atingida e precisou ser conduzida a uma unidade hospitalar.

Acidente Fatal: Caminhonete invade estabelecimento e mata funcionária em Manaus. pic.twitter.com/1RpODfXeK2 — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 10, 2024

Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o local, que ficou totalmente destruído. O motorista apresentava sinais de embriaguez.

Nota da Prefeitura

Por meio de Nota, a Prefeitura de Autazes se pronunciou sobre o ocorrido e disse que o veículo estava sendo usado de forma irregular, fora do horário de serviço e sem conhecimento ou autorização do órgão. Além de afirmar, que o servidor será desligado imediatamente do cargo.

“O prefeito Andreson Cavalcante lamenta profundamente o ocorrido e reitera que está tomando todas as medidas administrativas cabíveis, a começar pelo desligamento imediato do funcionário que dirigia o veículo. O gestor não compactua com esse tipo de atitude e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimento.”, explica a prefeitura.

A equipe do CBMAM foi acionada para fazer a retirada do veículo. Policiais militares também estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis quanto ao motorista do veículo. O corpo da mulher foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

