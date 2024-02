Ambulância se envolve em acidente de trânsito e tomba no Centro de Manaus; VÍDEO

Uma ambulância do Hospital Deodato de Miranda Leão, de Autazes, município do interior do Amazonas, sofreu um acidente de trânsito e tombou na Rua Emílio Moreira, no Centro de Manaus. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (26).

De acordo informações repassadas pela Prefeitura de Autazes, o outro veículo envolvido no acidente ultrapassou o sinal vermelho e se chocou com a ambulância, que acabou tombando na via. Veja vídeo:

Ambulância capota em avenida do Centro de Manaus; veja vídeo pic.twitter.com/Okgbr6nSDd — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 26, 2024

Os motoristas envolvidos no acidente tiveram apenas ferimentos leves.

