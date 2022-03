Motorista de aplicativo é esfaqueado após reagir a assalto em Manaus

Manaus (AM) – Um motorista de aplicativo foi esfaqueado. na manhã desta segunda-feira (28), após reagir a um assalto, na rua Projetada, no bairro Redenção, na zona Oeste da capital amazonense

De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima relatou que o crime ocorreu por volta das 10h30, quando o passageiro anunciou o assalto. Ele estava com uma faca, o motorista reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso.

Ainda conforme as informações, o motorista foi esfaqueado na mão. O assaltante fugiu após a ação criminosa.

Os policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Não há informações sobre o criminoso.

O motorista de aplicativo registrou a ocorrência e, posteriormente, recebeu atendimento médico. Ele não corre risco de morte.

