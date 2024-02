Iniciativa apoia desenvolvimento de projetos liderados por pessoas LGBTQIA+

O Itaú Unibanco, em parceria com o Instituto +Diversidade, lança a sexta edição do Edital LGBT+ Orgulho. As inscrições estarão abertas de 4 de março até 1 de abril. O objetivo é incentivar e apoiar o desenvolvimento de projetos que promovam a visibilidade, segurança e respeito às pessoas LGBTQIA+. Nesta edição, o edital destinará R$ 500 mil no total para as propostas selecionadas. Para conhecer o regulamento do edital, clique no link.

Podem participar organizações sem fins lucrativos, pessoas físicas e grupos ou coletivos, formais ou informais, que já desenvolvem ou pretendem criar programas voltados para a comunidade LGBTQIA+ nas frentes de empreendedorismo, geração de renda ou empregabilidade.

Ao longo do processo de seleção, serão priorizados os projetos liderados por pessoas LGBTQIA+ e que tenham impacto interseccional em outros pilares de diversidade, como raça, etnia e idade, e em outros grupos socialmente minorizados, como pessoas com deficiência, indígenas e pessoas refugiadas.

O programa, que já beneficiou 51 projetos nas suas cinco edições, busca iniciativas com representatividade regional e cultural. Projetos em diferentes estágios de desenvolvimento serão avaliados de acordo com critérios específicos listados no regulamento do edital. Os selecionados receberão recursos financeiros e apoio técnico para execução de suas propostas.

Para Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, o lançamento do Edital LGBT+ Orgulho representa um firme compromisso da instituição com a geração de impacto positivo na sociedade.

“Ao oferecer financiamento e suporte a projetos relacionados à comunidade LGBTQIA+, estamos contribuindo para o avanço de projetos inclusivos, que gerem renda e empregabilidade para grupos minorizados que enfrentam desafios únicos em nossa sociedade”, explica a executiva.

“Pela sexta vez temos a oportunidade de impulsionar a comunidade LGBTQIA+ e os projetos desenvolvidos por ela. Ainda temos um longo caminho para percorrer, mas esse programa, além de promover impacto direto por meio do fomento às iniciativas selecionadas, reconhece o valor das pessoas agentes comunitárias para desenvolvimento das pessoas LGBTQIA+”, afirma João Torres, presidente executivo do Instituto +Diversidade.

As inscrições para o 6º Edital LGBT+ Orgulho são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente através do preenchimento do formulário eletrônico.

