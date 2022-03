Carro colide com árvore e trânsito fica congestionado na André Araújo

Manaus (AM) – Um carro, modelo Saveiro, colidiu com uma árvore e causou um intenso congestionamento na avenida André Araújo, na manhã desta segunda-feira (28) chuvosa.

Segundo informações, o carro foi atingido por um caminhão. Com a força da colisão, o motorista da Saveiro perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore, que ficava no canteiro central da via.

A árvore caiu no meio da avenida e, em frente ao veículo, que perdeu uma das rodas. O motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do caminhão.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para controlar o trânsito na área, que ficou intenso devido ao acidente e a intensa chuva que assola a capital amazonense.

