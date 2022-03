Carro é destruído por fogo em universidade de Manaus

A causa do incêndio ainda é desconhecida e só será revelada após perícia no veículo

Manaus (AM) – Um carro modelo Chevrolet Corsa Classic, de cor prata, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (23), no estacionamento de uma universidade localizada na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul de Manaus. Não houve feridos.

Um vídeo divulgado em redes sociais mostra o momento em que o carro é consumido pelas chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas para conter o fogo.

No entanto, segundo o órgão, quando uma equipe da Auto Bomba Tanque (ABT 29) chegou ao local, brigadistas da instituição já haviam atuado no combate às chamas e apenas foram colhidos dados da ocorrência. Uma guarnição da Polícia Militar também acompanhou a situação.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e só será revelada após perícia no veículo.

Veja o vídeo que mostra o momento do incêndio:

