BBB 24: Isabelle faz oração e Pitel faz crítica à cunhã

Fazendo aniversário nesta quinta-feira (15), Giovana ganhou uma pequena festa dentro do BBB 24, incluindo um bolo de Leidy, que estava no VIP. Os brothers cantaram “Parabéns” para a sister e em seguida, cantam “Com quem será?”, brincando com o “casamento” entre ela e MC Bin Laden.

Em seguida, Isabelle puxou a oração do Pai Nosso. Ao final, na área externa, Giovanna, Pitel, Lucas Henrique, Fernanda e Leidy Elin desabafaram sobre a atitude da Cunhã.

“Adoro fazer oração, tá? Só acho que… Não sei se cabe. Está se matando e terminar em oração”, disse Pitel.

Buda concordou: “Também acho desnecessário”, disse ele. Para Fernanda, a atitude não passa de jogo. Leidy, então, avaliou: “Ela estava falando: me identifiquei com Davi… Porque o pai do Davi é pastor…”, apontou Giovanna. Leidy questionou: “Mas se a gente cantar um ponto de macumba ela não vai gostar de mim?”.

Pitel, então, desabafou: “Não consigo me sentir bem, Eu participo para não ficar feio, pesado, nem mal educado, mas a gente está se comendo aqui, se matando”, disse a assistente social.

O que diz a equipe de Isabelle

As palavras de Pitel geraram reações de fãs da Cunhã e de Davi, que cutucaram a atitude da alagoana. A equipe de Isabelle se pronunciou:

“Sabemos o tanto que Isabelle é ligada à religião e o quanto se apega a Deus para pedir por força, discernimento, luz e paz. Não à toa que sempre a vemos beijando sua tatuagem no pulso: “Jesus”. É um tanto incoerente questionar o pedido de oração, que não foi imposto para ninguém em momento algum”.

“Além de questionar a fé de Isabelle, dizendo que sua crença pode se tratar de jogo, as pessoas do vídeo insinuam que Isa possa ser intolerante quanto a outras religiões e crenças, o que é completamente absurdo!”

“Isabelle é protagonista de um movimento cultural em que o Sincretismo Religioso também é base. No Festival de Parintins, celebramos várias culturas: indígena com seus rituais, cabocla com seus contos e crenças, e também a religião de matriz africana com as suas mais variadas configurações, que são de extrema importância para a construção e firmamento de toda fé. O respeito à fé e à crença individual de cada um é a base para tudo”.

Veja a defesa da equipe de Pitel

Assim sendo, em resposta, a equipe de Pitel defendeu a assistente social, rebatendo as palavras dos administradores das redes sociais da Cunhã.

“Não vimos nada demais no vídeo para esse textão todo, mas vamos lá… ‘Incoerente questionar um pedido de oração’? Pitel falou que gosta de oração, mas dada as circunstâncias não se sente bem em todos da casa fazerem um círculo e orar. É um jogo que pessoas jogam por DINHEIRO”.

“Pitel tem o total direito e liberdade de não se sentir confortável para uma roda de oração alí. E mesmo que não fosse essas as circunstâncias, ela e todos continuam tendo essa liberdade. Estamos em um país LAICO. Cada um tem sua individualidade, e fazem, ou não, parte de diferentes religiões, e isso tem que ser respeitado. E adms, todo o cuidado é pouco com o esvaziamento de pautas em um assunto tão delicado”, finalizou.

