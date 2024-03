Após Boninho anunciar que o quarto Magia seria fechado nesta quinta-feira (14) no Big Brother Brasil 24, a produção informou aos brothers sobre a nova dinâmica, e a ação revoltou alguns participantes.

Davi Brito foi um dos que reclamaram da decisão da produção do programa. “Nem tem cama para todo mundo”, disse o baiano.

A decisão de fechar o quarto magia foi tomada após a eliminação de Yasmin Brunet. No cômodo, só dormem Davi e Isabelle Nogueira. “Agora eles são 12, pra que tanto quarto? Pra que tanto conforto? Acho que tá na hora de a gente juntar eles um pouquinho mais…”, afirmou Boninho em vídeo publicado no Instagram.

“[Vamos] trocar esse calor humano, esse amor que têm um pelo outro. Então, amanhã de manhã, tchau, quarto magia. Acabou!”, acrescentou o diretor do reality show.

O anúncio foi feito logo após os participantes cumprirem a dinâmica do Raio-X. “Atenção todos: hoje o quarto magia será fechado. Retirem seus pertences”, pediu o Big Boss, deixando Isabelle e Davi incrédulos. “Sério gente? Caralh*… Nem tem cama suficiente pra todo mundo”, disparou o motorista de aplicativo. “Qualquer coisa a gente reveza, eu durmo no chão, tu dorme na cama”, sugeriu a cunhã-poranga.

A manauara também lembrou que tem uma cama disponível no quarto gnomo, mas admitiu que não pretende se mudar para o cômodo. “Não vou pra lá, não. Sem clima”, pontuou. Ao arrumarem seus pertences, Isabelle e Davi começaram a sentir uma certa nostalgia. A dançarina aproveitou para se despedir do quarto no qual dormiu desde o começo do Big Brother Brasil.

“Muito obrigada, quarto maravilhoso, abençoado, lindo. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu pai”, agradeceu ela.

*Com informações do Notícias da TV

Leia mais

BBB 24: festa tem show de talentos e flerte entre Isabelle e Matteus

BBB 24: Yasmin Brunet nega racismo contra Davi e justifica: ‘convivência’

‘BBB 24’: Wanessa Camargo admite atitudes racistas contra Davi: ‘Sem se dar conta’