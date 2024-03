BBB 24: festa tem show de talentos e flerte entre Isabelle e Matteus

A festa do líder dessa semana foi da Beatriz, a sister ganhou um show de talentos, com o seu famoso bordão “Brasil do Brasil” com direito a performances, jogos e alguns flertes.

Isabelle e Matteus dançaram juntos e, Bin Laden teve uma crise de ansiedade e os brothers simularam uma entrevista, onde a Cunhã disparou para Alegrete: “Este grande gato, arrasando todos os corações” aumentando os rumores de flerte entre a amazonense e o gaúcho.

Nesta quinta-feira (14), teremos prova do líder e o apresentador Tadeu Schmidt irá explicar a dinâmica da semana que levará ao 13º Paredão da temporada com um eliminado na próxima terça-feira.

O clima entre Isabelle e Matteus rendeu comentários nas redes sociais onde alguns fãs do reality shippam o possível casal ‘mabelle’, junção dos nomes Matteus e Isabelle.

sobre isabelle e matteus eu tenho um pouco de convicção de que eles não vão se pegar no programa mas no pós….🫦🫦🫦🫦🫦🫦🫦 pic.twitter.com/NgfNKBy2FP — MZA (@mzanogueira) March 14, 2024

o matteus correndo o dançar com isabelle assim que começou tocar dilsinho 👀



a química deles GRITA https://t.co/UBX2AtsUeH — mel mel (@megrassmann) March 7, 2024

Matteus foi perfeito na festa, leve e feliz, exaltou muito a Bia e dançou muito com a Isabelle, mas o perfil oficial dele e as caprichetes agem como se ele tivesse feito algo errado, ocultando os melhores momentos. São os mesmos que ele saindo deixaram ele culpado, mais uma vez. — LuluBBB24 – Team Matteus (@giumissel) March 14, 2024

