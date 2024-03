Turismo de Novo Airão será apresentado na Feira Internacional de Destinos Inteligentes

Evento em Curitiba contará com encontro de negócios com agentes financeiro

Entre os dias 17 e 19 de março, Curitiba (PR), eleita a cidade mais inteligente do mundo no Smart City Expo World Congress 2023, será a capital dos destinos turísticos inteligentes. Profissionais do setor de turismo e inovação, gestores públicos, acadêmicos e organizações não governamentais do Brasil e da Ibero América participarão de uma troca de experiências sobre como conferir maior visibilidade aos atrativos turísticos com a implantação de tecnologias que tornam os destinos mais acessíveis e sustentáveis.

O Sebrae, por liderar ações de inovação no turismo, participará da Feira Internacional de Destinos Inteligentes, apresentando a experiência que vem sendo realizada em 12 municípios que participam do Programa Turismo Futuro Brasil, realizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). São eles: Belo Horizonte (MG), Pirenópolis (GO), Novo Airão (AM), São Luís (MA), Belém (PA), Bombinhas (SC), Bonito (MS), Ilhabela (SP), Paraty (RJ), Curitiba (PR), Recife (PE) e Penedo (AL).

Além dessas cidades, outros 16 locais certificados pelo Ministério do Turismo como destinos em transformação participarão do evento. São municípios que estão atuando em busca deste reconhecimento.

“A competitividade dos destinos turísticos brasileiros deve resultar de um processo de gestão adequado e em sintonia com o desenvolvimento do turismo em nível mundial. O evento possibilita que eles se estruturem e possam desbravar novas possibilidades”, afirmou a coordenadora de Turismo do Sebrae, Ana Clévia.

Em 2023, os 12 destinos selecionados pelo Sebrae e pelo BID construíram diagnósticos para delimitar sua maturidade em relação ao tema e traçar objetivos futuros. Nesse processo, uma das principais dificuldades identificadas foi a necessidade de ampliar o conhecimento e acesso a financiamento para implementar ações-chave que promovam a evolução dos municípios.

Por essa razão, uma das ações programadas para a Feira Internacional que ocorre em Curitiba é o “Encontro de Negócios Turismo Futuro Brasil: acesso ao crédito”, que será realizado na tarde de segunda-feira (18). Nele, os destinos brasileiros terão a oportunidade de se aproximar dos principais agentes financiadores (BNDES, Banco do Nordeste, entre outros).

Os destinos do Programa passarão por um processo prévio de assessoria para identificar os projetos que demandam financiamento e que apresentam maior clareza e assertividade. Os agentes financiadores terão acesso a uma listagem dos projetos priorizados em cada um dos destinos previamente à realização do evento.

Programa Turismo Futuro Brasil

Parceria entre o Sebrae e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Programa vem apoiando 12 localidades em suas jornadas rumo à transformação em destinos turísticos inteligentes. Mais de 300 municípios participaram do edital de seleção, que previa a realização de até duas ações com este conjunto de municípios.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Economia do Amazonas registra crescimento de 6,3% no acumulado de 2023

Venezuelanos se formam em projeto que capacita para primeiro emprego em Manaus