Venezuelanos se formam em projeto que capacita para primeiro emprego em Manaus

Manaus (AM) — Trinta jovens migrantes e refugiados venezuelanos se formarão, neste sábado, dia 16 de março, às 9h, no projeto “Jóvenes en Acción”, que proporciona capacitação profissional para que possam acessar oportunidades em programas de aprendizagem como menor e jovem aprendiz. O evento ocorrerá na sede do Ministério Público do Trabalho do Amazonas e Roraima (MPT — AM/RR), localizado na Avenida Mário Ypiranga, 2.479, bairro Flores — Zona Norte de Manaus.

A solenidade de culminância marca o encerramento da quinta turma desta iniciativa, que vem transformando a vida de muitos jovens migrantes e refugiados venezuelanos, em Manaus.

O projeto é realizado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, em parceria com o MPT – AM/RR, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e a Fundação Panamericana para o Desenvolvimento (PADF).

“São jovens venezuelanos que chegaram em Manaus sem perspectivas de vida, enfrentando uma série de preconceitos e dificuldades. Ao participar do projeto Jóvenes en Acción, eles fazem várias capacitações que os preparam para o mundo do trabalho, para que possam ter sua primeira experiência profissional. São ensinamentos extremamente importantes, que eles vão levar para vida”, comenta o diretor-presidente do Hermanitos, Tulio Duarte.

Além de executar o projeto, o Hermanitos também atua procurando oportunidades, por meio da sensibilização das empresas, para poderem abrir as portas para que os jovens acessem as vagas de Menor e Jovem Aprendiz.

“Participar do projeto Jóvenes en Acción foi transformador na minha vida, porque são conteúdos de qualidade que superaram as minhas expectativas. Os instrutores, junto com a nossa professora e psicóloga Maria José, foram excepcionais desde o começo até o final do curso em todas as áreas abordadas. Além disso, tive a oportunidade de interagir com colegas incríveis e muito talentosos, e de participar de dinâmicas especiais”, disse Eulimar Sarahi Belisario Barrios, que tem 18 anos e participou do projeto.

