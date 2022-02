Campanha ‘Pra Sambar Tem que Vacinar’ inicia com governador exaltando o Carnaval

Manaus (AM) – Na manhã deste sábado (5), na quadra da escola Grande Família, na Zona Leste da capital, aconteceu a abertura da campanha de vacinação ‘Pra Sambar Tem que Vacinar’. O governador Wilson Lima esteve presente e destacou a importância do Carnaval para o sustento das famílias que dependem economicamente dessa atividade cultural.

Wilson Lima agradeceu aos presidentes das oito escolas de samba que aceitaram a proposta de abrir as quadras para a vacinação, da 9h às 16h neste sábado. Ele garantiu recursos para as agremiações realizarem uma live – com data ainda a ser definida – para fomentar o Carnaval. Disse, também, que o Estado estuda a possibilidade de fazer o desfile das agremiações em abril, seguindo modelo de outros estados.

“O Carnaval é importante para a nossa história, ajuda a manter viva as tradições e tem uma outra função que é importante, fundamental, que é a geração de emprego e renda. Muitas pessoas sobrevivem do Carnaval. Tem sido um desafio muito grande para o poder público encontrar caminhos para manter essas tradições vivas e as famílias trabalhando. Quantos mais a gente vacinar, logo a gente vai ter samba, a gente vai ter Carnaval”, disse o governador.

Wilson Lima visitou as quadras das escolas Grande Famílias, na zona leste, e Reino Unido, na zona sul. A campanha é uma parceria do Governo do Amazonas com a Prefeitura de Manaus, para incentivar a imunização em todas as zonas da capital. O objetivo da ação é descentralizar os postos de vacinação e chegar mais perto das comunidades, para que a população possa completar o esquema vacinal. A estimativa é que 5 mil pessoas compareçam aos locais de vacinação no sábado. São oferecidas 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço.

Além das quadras da Grande Família e Reino Unido, foram montados postos de vacinação nas agremiações: Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Mocidade Independente de Aparecida, Vitória Régia, Andanças de Ciganos e Sem Compromisso.

Cinco mil marmitas foram distribuídas para quem compareceu nas escolas de samba para vacinar. Foto: Diego Peres/Secom

Por meio dos restaurantes populares Prato Cheio, gerenciados pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), quem comparece nas quadras se vacina e recebe marmitas com feijoada. Não é possível consumir a refeição nas quadras para não provocar aglomerações. Foram preparadas 5 mil refeições.

“É uma ideia brilhante do governador fazer essa parceria com as escolas de samba que cederam os espaços. Veja o tamanho disso daqui, então estamos chamando a população para que venham completar seu esquema vacinal. A maioria dos pacientes internados em leitos clínicos e principalmente em leitos de UTI, correndo risco de chegar a óbito, são justamente os pacientes que têm esquema vacinal incompleto e que têm comorbidade”, disse o secretário de Estado da Saúde, Anoar Samad.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Princípio de incêndio em apartamento de condomínio é controlado por Bombeiros

Governador Wilson Lima determina fiscalização de equipamentos da Amazonas Energia

Presidente do Tjam derruba decisão e mantém concurso da PM no Amazonas