Princípio de incêndio em apartamento de condomínio é controlado por Bombeiros

Provável causa do fogo foi um curto-circuito no condicionador de ar da sala do imóvel. Ocorrência aconteceu em apartamento de condomínio da Zona Centro-Sul de Manaus

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã deste sábado (5), em um apartamento do 9º andar de um condomínio localizado na avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade de Manaus. Segundo relatório de ocorrência, o Corpo de Bombeiro foi acionado às 9h34 e chegou ao local às 9h40.

No total, 16 bombeiros fizeram parte da ocorrência, que não registrou feridos graves. Segundo consta no relatório, a provável causa do fogo foi um curto-circuito no condicionador de ar da sala da unidade, que afetou toda a mobília do cômodo.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram atendidas por inalarem fumaça e uma das vítimas foi levada ao Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto por elevada frequência cardíaca. O local já está em segurança.

