Associação se manifesta após pai matar a própria filha no município de Parintins

Parintins (AM) – A Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (AOPBMAM) lamentou, por meio das redes sociais, a morte de Iza Camilly Batista Bentes, que tinha 19 anos, e foi morta pelo próprio pai, que é policial militar, na madrugada desta terça-feira (19), dentro da casa da família.

Em seu Instagram, a associação prestou condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto nas lembranças e no legado deixado.

Entenda o caso

Um sargento da Polícia Militar, identificado como Raimundo Jovane Matos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (19), em Parintins, por suspeita de assassinar a própria filha e a esposa. O homem também tentou matar o filho, um adolescente de 17 anos, segundo a corporação.

As vítimas foram identificadas como Izandra Batista Mendes, de 40 anos, e Ize Camille, 19. Segundo informações preliminares, o crime aconteceu dentro da casa da família que fica localizada na rua Tomaszinho Meireles, Bairro Itaúna.

A mulher foi assassinada no corredor da casa e a filha em um dos quartos. No momento em que o suspeito tentou atirar contra o filho de 17 anos, a arma teria falhado no momento do disparo.

Após cometer homicídio contra a esposa e a filha, o sargento da PM tentou tirar a própria vida, mas não teve sucesso. Raimundo Jovane Matos foi preso em flagrante. As investigações estão em andamento, mas a suspeita é que o sargento tenha tido um surto.

A Polícia Militar do Amazonas divulgou uma nota informando que “não compactua com quaisquer condutas criminosas cometidas por seus agentes” e informa que, “além do processo na polícia judiciária pelos crimes cometidos, será instaurado um procedimento administrativo pela instituição para apurar a conduta do agente”.

A PM lamentou, ainda, o triste ocorrido e manifestou sinceras condolências aos parentes e amigos das vítimas desta tragédia familiar.

