De acordo com a Polícia Militar, a dupla tentou roubar a arma do agente, que para se defender, acabou atirando contra um deles

Um policial militar de folga foi reconhecido e agredido por dois suspeitos em uma feira do município de Manacapuru, interior do Amazonas, durante a manhã deste domingo (17).

De acordo com a Polícia Militar, a dupla tentou roubar a arma do agente, que para se defender, acabou atirando contra um deles. O policial acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o suspeito e o encaminhou para atendimento em uma unidade de saúde.

Após verificação dos antecedentes criminais dos envolvidos, foi verificado que o agressor baleado possui mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Já o segundo agressor, foi preso pelo Grupamento Tático Móvel (GTM) do município.

A PMAM reforçou que todos os seus policiais militares atuam para a segurança da sociedade e que o policial está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários a autoridade policial que vai investigar o caso.

