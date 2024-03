Dupla é presa com armas, drogas e munições durante operação no interior do Amazonas

Pauini (AM) – Cauã Silva de Araújo, de 18 anos, e Sidney Ferreira da Silva, de 24, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa, no bairro São Francisco, em Pauini, interior do Amazonas.

De acordo com policiais civis lotados na 63ª DIP de Pauini, a operação Entreato tem o objetivo de combater o tráfico de drogas no município e, a partir das investigações, foi possível identificar o envolvimento da dupla com o comércio de entorpecentes naquela região.

Conforme os policiais civis, com os indivíduos foram apreendidas drogas do tipo cocaína, uma arma de fogo caseira e munições.

Além disso, nesta quarta-feira (20), como parte da Operação Entreato, também foi realizada a incineração de 49 quilos de maconha, 4 quilos de cocaína e aproximadamente 3 mil pés de planta de maconha. As drogas foram apreendidas entre setembro de 2023 a fevereiro de 2024.

Cauã Silva de Araújo e Sidney Ferreira da Silva responderão por tráfico de drogas e associação criminosa e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

