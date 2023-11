Cão policial auxilia em apreensão de três quilos de cocaína na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu cerca de 3 quilos de substâncias com aspecto de cocaína, na manhã desta quarta-feira (8). A ação ocorreu no bairro Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus.

Conforme relato da ocorrência, a Rocam, durante patrulhamento na área leste, recebeu denúncia informando que, um veículo tipo Fiat Argo, estaria sendo embarcado em um caminhão cegonha, em uma empresa, localizada na Avenida Flamboyant, bairro Distrito Industrial I, contendo carregamento de droga.

A equipe policial foi ao local informado, lá chegando, já se encontrava a viatura da Força Tática, em conjunto, as equipes fizeram busca no veículo, que estava no pátio da empresa, localizado em seu interior, três tabletes, contendo substâncias com aspecto de cocaína.

Diante dos fatos, o veículo foi conduzido junto com a materialidade ao 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da PM-AM

