Militar do Exército Brasileiro é preso suspeito de executar jovem na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – O militar do Exército Brasileiro (EB) identificado como Makson Oliveira, de 21 anos, foi preso suspeito de ter matado a jovem Fabiane Mendes da Silva, de 20 anos, que foi encontrada no início do mês de março, em uma quitinete na rua Olinda, comunidade Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. A prisão foi confirmada pelo delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS.

De acordo com informações de policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Makson confessou que matou duas garotas de programa na capital amazonense, na Zona Leste, e está sendo investigado pela morte de uma terceira mulher. De acordo com familiares, Fabiane era garota de programa.

Segundo relato do irmão da vítima à polícia, ainda na madrugada do crime, Fabiane teria pedido preservativos para manter uma relação sexual com uma pessoa desconhecida. Esse teria sido o último contato dele com a jovem.

Ainda conforme informações da polícia, Makson foi preso nas proximidades de um quartel, no bairro São Jorge, Zona Oeste da capital. Os policiais esperaram o suspeito sair das instalações militares para efetuar a prisão.

As diligências do caso ainda estão em andamento pela especializada.

Leia mais

Jovem é encontrada morta dentro de casa na Zona Norte de Manaus

Adolescentes são apreendidos por ato análogo a estupro de vulnerável e extorsão no AM

Ex-servidor da Funai é preso suspeito de abusos sexuais contra indígenas no AM