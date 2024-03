Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos na segunda-feira (18), por ato infracional análogo a estupro de vulnerável e extorsão contra duas meninas de 12 e 14 anos, em Manacapuru, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, da DEP de Manacapuru, as diligências iniciaram após uma das vítimas contar para a mãe o que havia ocorrido, e a mulher ir até a unidade policial denunciar os autores.

Ainda segundo a autoridade policial, os indivíduos filmaram e fizeram fotos do ato sexual e, posteriormente, passaram a ameaçá-las, exigindo que elas voltassem a se encontrar com eles, caso contrário teriam suas integridades expostas.

“As meninas estavam com medo de contar o fato aos pais, pois não sabiam se eles iriam expor as imagens e por isso optaram pelo silêncio. Mas, posteriormente, uma delas teve coragem de falar para a mãe e com isso as investigações iniciaram”,

contou a delegada.