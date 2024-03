Menina é agredida e chamada de ‘macaca’ por colegas dentro de escola

Novo Horizonte (SP) – A mãe de uma menina de 12 anos registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Novo Horizonte (SP), no último dia 11, após a garota sofrer um ataque racista na escola que estuda.

Segundo a denúncia, os colegas do ensino fundamental da menina jogaram terra e fezes de gato no uniforme da garota. Ela foi também chamada de “macaca”, “cabelo de bombril” e “capacete de astronauta”, jogada no chão e pisoteada.

“Ela chorava muito. Não quero que nunca mais que alguma criança sinta o que a minha sentiu. Para que nunca mais uma mãe chore que nem eu chorei de dor ao ver minha filha na situação que eu vi. Quero justiça”, disse a mãe em entrevista ao G1.

A criança lamenta o que aconteceu com ela. “Eu me sinto triste. Minha cor e meu cabelo. Isso dói muito. Eles me xingaram, me humilharam, me chamaram de ‘macaca'”, lembra. Ela disse à polícia que essa foi a terceira vez que sofreu um ataque racista na escola.

A menina passou por exame de corpo de delito. A Justiça concedeu uma medida protetiva que determina que os envolvidos não se aproximem da garota, tendo que manter pelo menos 100 metros de distância dela. Como estudam na mesma escola, preservar essa distância durante o período letivo não deve ser possível. “Mas precisa da supervisão da unidade para que não aconteça de novo. Agora, fora da escola, caso eles descumpram, os agressores são enviados para a Fundação Casa”, disse a advogada da família, Kelly Ranolfi.

Em nota, a escola Hebe de Almeida Leite Cardoso negou que se trate de um caso de racismo, afirmando que está ouvindo testemunhas e coletando documentos para apurar o caso.

*Com informações do Correio 24h

