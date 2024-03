Corpo em estado avançado de decomposição é achado às margens do Rio Negro

Um corpo, não identificado, foi encontrado em estado avançado de decomposição, na tarde da quinta-feira (21), às margens do Rio Negro, nas proximidades do Porto do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

Ribeirinhos que passavam pelo local encontraram o cadáver. Não há informações sobre as causas da morte da vítima.

Com auxílio de uma lancha, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

O cadáver foi encaminhado para sede do Instituto Médico Legal (IML), para que sejam realizados os procedimentos de identificação. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Leia mais

Corpo em estado de decomposição é encontrado no Santa Etelvina, em Manaus

Corpo em estado de decomposição é encontrado em estrada do AM

Corpo de mulher em decomposição é encontrado em tambor na Zona Sul de Manaus