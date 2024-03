Dorival Júnior reforça punição para Daniel Alves e Robinho, com quem trabalhou: ‘Pessoa fantástica’

Londres (ING) – Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, se posicionou sobre a prisão de Robinho. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22), no último dia de treinos para o amistoso contra a Inglaterra, o treinador destacou que “se houve crime, ele precisa ser penalizado”, relembrando que já tinha trabalhado com Robinho no passado.

Segundo as falas de Dorival, o técnico considerou uma “situação delicada” por sempre ter acreditado que Robinho era “uma pessoa fantástica”. Sobre Daniel Alves, não comentou muito “por não ter trabalhado com ele”.

“Situação muito delicada. Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não trabalhei com o Daniel, mas conheço a história. É um momento difícil para nos expressarmos. Entendo que primeiro eu penso nas famílias das pessoas envolvidas. Nas famílias, principalmente das vítimas desses episódios”, disse Dorival Jr.

“Não desejo isso a ninguém. Sinto por todos. Sinto por tudo que passarão a partir de então nas suas vidas. Posso ajudar em orações, nada além disso. É o sentimento que fica. Não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias e a sociedade infelizmente se omite da grande maioria. Precisamos penalizar os casos que não são expostos e acontecem com muita frequência”, completou o novo técnico da Seleção Brasileira.

Horas antes de Dorival, o lateral-direito Danilo, capitão da Seleção, também comentou sobre os episódios. Em sua fala, ele abordou o machismo na sociedade e o papel dos atletas. Por fim, o jogador pediu à CBF que promova um trabalho de conscientização dos jogadores, especialmente os jovens.

Danilo vai ser capitão da Seleção Brasileira contra a Inglaterra. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

“Enquanto atletas de alto nível temos que entender o lugar que a gente ocupa, nosso papel, entender que nossas ações têm um poder maior de influenciar positivamente e negativamente. Está na hora de entender melhor que nosso papel é jogar futebol, representar os clubes e a seleção brasileira, mas também servir de exemplo de comportamento e de forma de lidar fora de campo para a juventude”, disse o jogador da Juventus.

*Com informações de Lance

