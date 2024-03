Pai de Neymar nega que pagou fiança para Daniel Alves

O pai do jogador Neymar se pronunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (21), onde confirmou que a família ajudou o jogador antes do julgamento no caso de estupro contra uma mulher em uma boate de Barcelona, mas negou que custearia a fiança.

Neymar e sua família foram apontados como possíveis colaboradores para a quitação da fiança de Daniel Alves, conforme determinado pela Justiça da Espanha. Em nota, o pai de Neymar destacou que isso não será feito.

“Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a Justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e o do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais”, pontuou.

“Espero que o Daniel encontre, junto à sua própria família, todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora, ponto-final!”, completou o pai do jogador.

Antes, o pai de Neymar efetuou o pagamento de uma multa de cerca de 150 mil euros (R$ 800 mil), que contribuiu para reduzir a pena imposta na sentença. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão, mas a promotoria e os advogados da vítima exigiam 12 anos de pena.

Sem conseguir realizar o pagamento, o jogador permanece preso, até o momento.

*Com informações da assessoria

