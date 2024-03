Brasil vence Inglaterra com gol de Endrick na estreia de Dorival Júnior

A Seleção Brasileira estreou sob comando do técnico Dorival Júnior e derrotou a Inglaterra por 1 a 0 neste sábado (23), em Wembley, no Reino Unido.

O gol do jogo foi marcado pelo garoto Endrick, do Palmeiras, que entrou no segundo tempo do amistoso.

Como foi o jogo?

Bagunçada mas com técnica de sobra, a Seleção Brasileira compensou a falta de entrosamento e treinamentos com as individualidades em alta. As melhores chances do primeiro tempo foram do Brasil, com Paquetá acertando a trave e Vini Júnior perdendo lance cara a cara com Pickford. A Inglaterra foi um time mais organizado e ameaçou nas bolas aéreas.

O ritmo das duas equipes caiu no segundo tempo. Dorival Júnior tirou Rodrygo para colocar Endrick e promoveu a entrada de Andreas Pereira na vaga de Paquetá. A dupla participou diretamente do gol, pois o meio-campista lançou para Vini Júnior, que finalizou. Pickford deu rebote, Endrick acompanhou a jogada e balançou as redes.

Que vem por aí?

Após enfrentar a Inglaterra, a Seleção Brasileira faz amistoso contra a Espanha, na terça-feira (26). A partida acontecerá no Santiago Bernabéu, às 17h30 (de Brasília).

*Com informações do Lance

