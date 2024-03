Dorival Jr. realiza primeiro treino como treinador da Seleção Brasileira

Apenas Léo Jardim, do Vasco, e Bremer, da Juventus não participaram do treinamento

Londres (ING) – O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, comandou na tarde desta segunda-feira (18) o primeiro treino com os convocados para o amistoso contra a Inglaterra, no sábado (23), em Wembley. A atividade foi realizada no centro de treinamento do Arsenal, nos arredores de Londres.

Dorival Júnior dividiu o grupo. Uma equipe foi para o campo com os atletas que jogaram no sábado ou folgou no fim de semana. Já outro grupo fez um trabalho na academia, como Rafael, Pablo Maia, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, Beraldo, Raphinha e Danilo.

“Vamos ter que ter equilíbrio para que nesses três primeiros períodos que teremos de treinamento, consigamos acelerar de alguma forma essa preparação inicial. Sabemos que não é o ideal, porém, pela capacidade de jogadores, acredito que possamos chegar a um consenso em relação a termos uma equipe já equilibrada a partir da primeira apresentação”, disse Dorival Júnior.

Apenas dois jogadores não participaram do treinamento. O goleiro Léo Jardim, do Vasco, e Bremer, da Juventus. Léo Jardim chegou à capital da Inglaterra no final da tarde. Já Bremer substituirá Gabriel Magalhães, cortado nesta segunda com inflamação no tendão de Aquiles.

Depois da partida em Wembley, o Brasil enfrentará a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri.

