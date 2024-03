União Brasil lança pré-candidatura de Roberto Cidade à prefeitura de Manaus

Anúncio aconteceu com a presença do presidente nacional do partido, Antonio Rueda e foi o primeiro entre outros candidatos a prefeituras que a sigla pretende lançar no Amazonas

Deputado estadual mais votado na história do Amazonas, Roberto Cidade teve sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus oficializada nesta segunda-feira (25), em um evento que reuniu cerca de duas mil pessoas, no Clube do Trabalhador do Sesi, zona Leste da capital.

O lançamento do nome do representante do União Brasil para a disputa municipal foi feito pelo presidente nacional da sigla, Antônio Rueda e pelo presidente estadual do partido, o governador do Amazonas, Wilson Lima. O evento contou com a presença de representantes dos dez partidos políticos que compõem o arco de alianças do União Brasil em Manaus.

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Cidade reafirmou que está preparado para o desafio de comandar Manaus, que tem disposição para enfrentar as adversidades e, principalmente, que tem vontade e competência para fazer com que a capital do Amazonas ofereça melhor qualidade de vida e desenvolvimento para a sua gente.

“Manaus merece ter um administrador que não queira fazer ‘ficela’, mas que ao contrário disso, tenha compromisso de realizar, de fazer as entregas que a nossa cidade precisa. Hoje se inicia uma história de desafios, de lutas e, não tenho dúvidas, de vitórias. Me sinto pronto, preparado para administrar Manaus. Falo com muito orgulho que tenho ao meu lado o governador Wilson Lima, o presidente Rueda, um forte arco de alianças, dezenas de lideranças políticas e, sobretudo, que tenho ao meu lado o povo de Manaus. Vamos construir um plano de governo que vai, verdadeiramente beneficiar nossa capital, com as entregas que nossa cidade precisa e merece. Com união, a gente consegue vencer as batalhas e nós aqui, todos nós estamos unidos por Manaus”, afirmou o pré-candidato.

Principal liderança do União Brasil no Amazonas, o governador Wilson Lima destacou que o partido, com a indicação de Cidade como pré-candidato à Prefeitura de Manaus, dá mais um importante passo no compromisso de contribuir com benfeitorias para o Estado. Lima falou que Roberto Cidade já deu inúmeras demonstrações de seu poder de articulação, de serenidade no trato com questões sensíveis, bem como de sua capacidade administrativa.

“Roberto Cidade, hoje você dá mais um passo importante em uma trajetória de vida, em uma caminhada que não será nada fácil, mas persistência e vontade de trabalhar você tem. Você está preparado para a missão que assume hoje, para encarar os desafios. Estou aqui para empenhar o meu compromisso como presidente do União Brasil, como governador do Amazonas e, acima de tudo, como cidadão, para que o Roberto Cidade seja o próximo prefeito de Manaus. Conte com o meu empenho pessoal. Sou um soldado na sua campanha. Agora é oficial. Vamos pra cima!”, convocou o governador Wilson Lima.

Entusiasmado com o palanque formado em torno da pré-candidatura e com a quantidade de apoio popular arregimentado por Roberto Cidade, o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, afirmou que o União Brasil irá apresentar as melhores propostas para Manaus, para que a capital da Amazônia possa se desenvolver e dispor de melhores condições de vida para a população.

“Me sinto acolhido em Manaus. Há dois anos iniciamos um projeto ousado e que hoje vemos ser extremamente exitoso. No Amazonas, sob a liderança do governador Wilson Lima, vemos 61 municípios alinhados com o Governo. Não se trata apenas de números, mas de trabalho conjunto e contínuo pelo bem do Estado. Hoje o melhor projeto para Manaus é o Roberto Cidade. Ele é a melhor opção. Numa demonstração de articulação, ele trouxe para cá todos os principais nomes da política local. Roberto, tenha certeza de que estaremos com você nessa caminhada. Manaus precisa de um projeto digno e esse projeto é você”, declarou o presidente nacional do União Brasil.

Além do presidente nacional e estadual do União Brasil, os presidentes estaduais do Podemos, deputada Alessandra Campelo; Partido da Mulher Brasileira (PMB), deputado Rozenha; do Partido Renovação Democrática (PRD), deputado Felipe Souza e o presidente municipal do Solidariedade, vereador Elissandro Bessa também declararam apoio ao pré-candidato Roberto Cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André e o deputado federal licenciado do UB, Fausto Júnior também se manifestaram em favor da pré-candidatura de Cidade. Vereadores de Manaus e prefeitos do interior também estiveram no evento para formalizar seus apoios.

*Com informações da assessoria.

