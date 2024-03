Após a bênção de Bolsonaro, PL oficializa Alberto Neto como pré-candidato à Prefeitura de Manaus

O evento foi realizado na sede do PL, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto à Prefeitura de Manaus foi oficializada pelos diretórios estadual e municipal do Partido Liberal (PL) nesta sexta-feira (22). O anúncio aconteceu três dias depois do grupo político receber o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Alfredo Nascimento, presidente regional do PL, marcou presença no evento, juntamente com os deputados estaduais Débora Menezes e o delegado Péricles. A coletiva de imprensa foi realizado na sede do partido, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Alberto Neto comentou sobre a vinda do ex-presidente Bolsonaro para Manaus, como forma de apoio da direita nacional e também falou sobre o andamento da composição da chapa e próximos passos da pré-candidatura.

Expressão Política

Apesar de em 2018, Alberto Neto ter sido eleito deputado federal com mais de 107 mil votos, e reeleito em 2022 como o segundo parlamentar mais votado do estado com mais de 147 mil votos, a expressão política para candidatura à prefeitura, ainda é tímida.

No início do mês de Fevereiro, o Instituto Pontual Pesquisas divulgou uma pesquisa de intenções de votos à Prefeitura de Manaus, onde Amom Mandel liderava com 32,4%. O prefeito David Almeida (Avante) aparece em segundo lugar com 28,1%. Enquanto, na terceira posição, empatados tecnicamente, vem Alberto Neto (PL) com 8,7%, Roberto Cidade (União Brasil).

Ao ser perguntado sobre um nome para vice, Alberto Neto e o presidente regional do PL, Alfredo Nascimento, não descartaram uma chapa ‘Puro Sangue’. O pré-candidato disse que existe uma conversa, mas não há nada confirmado. Até o momento, não existe um nome certo para representar como vice nesta candidatura.

“Nenhuma candidatura majoritária, pode ‘sair na frente’ dizendo que tem candidato a prefeito e à vice. Qual o candidato a prefeito que já tem um vice acertado e divulgado? Não se fecha as portas quando se faz política”, afirma Alfredo Nascimento

Concorrentes à Prefeitura

Até o momento, algumas figuras políticas amazonenses possuem seus nomes cotados à corrida municipal: Amom Mandel (Cidadania), que oficializou a sua pré-candidatura pela Federação PSDB-Cidadania; Ane Moura (PT) possível figura para representação do Partido dos Trabalhadores na disputa; Maria do Carmo (Partido Novo).

Além do atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) que é, naturalmente, pré-candidato à reeleição. Porém, não lançou oficialmente a pré-candidatura.

