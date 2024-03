As famílias procuraram delegacias, onde registraram Boletim de Ocorrência informando sobre as mortes das vítimas.

A Polícia Civil confirmou as identidades dos quatros homens mortos em uma chacina que aconteceu na noite desta terça-feira (26), em um terreno nas proximidades do Porto São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Veja os nomes abaixo.

Adrian Baiatones Costa, 22 anos.

Gerivan da Silva Garone, 26 anos.

Fabricio Martins de Seixas, 28 anos.

Gean da Cruz Lopes, 28 anos.

As famílias procuraram a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde registraram Boletim de Ocorrência informando sobre as mortes das vítimas.

Reunião do tráfico de drogas

De acordo com a 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 18h30 de terça, as vítimas haviam sido convocadas para uma reunião do tráfico de drogas no local e foram atacadas por seis pistoleiros de uma facção rival, que chegaram no terreno efetuando os disparos de arma de fogo.

Duas vítimas morreram ainda no local do ataque e as outras duas foram ainda foram socorridas, mas tiveram as mortes confirmadas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo. Uma quinta vítima sobreviveu e segue internada, não há informações sobre o estado de saúde dela.

Os corpos dos quatro homens mortos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o crime.

Leia mais

Chacina no bairro São Raimundo deixa quatro mortos e um ferido em Manaus

Chacina: mãe e 3 filhas são estupradas e mortas dentro de casa