Páscoa garante atividades e caça aos doces para crianças neste final de semana em Manaus

A programação contará atividades gratuitas com fantoche, pinturas faciais, artes com balões e caça aos doces

Manaus (AM) — A “Páscoa ViaNorte” ocorre, neste sábado e domingo, dias 30 e 31 de março, das 17h às 19h, com várias atividades e caça aos doces de chocolate para 400 crianças no Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.541, bairro Santa Etelvina — Zona Norte de Manaus. O evento é gratuito.

A programação começa no estande de Páscoa, localizado em frente a Bemol Farma, e terá atividades gratuitas com fantoche, pinturas faciais, artes com balões e caça aos doces.

Para participar, os pais precisam fazer a inscrição presencialmente no centro de compras e a criança deve ter até 12 anos. No total, serão 200 vouchers para a diversão no sábado (30) e os outros 200 no domingo (31).

Logo após validar a inscrição, todos receberão um mapa para iniciar a caça aos doces pelo shopping. O circuito vai terminar no brinquedo Dino Toon, que fica na Praça de Eventos, em frente à loja C&A. As crianças que completarem o percurso do mapa ganharão 15 minutos livres no Dino Toon.

“A Páscoa nos ensina a gentileza e a união, por isso o Shopping Manaus ViaNorte está promovendo um evento tão importante quanto este para ser celebrado em família. Para muitas crianças, será uma data inesquecível. No ano passado, esse evento foi um sucesso, com muitas crianças percorrendo o centro de compras em busca dos ovos escondido”, compartilha o gerente de marketing, Vinícius Teixeira.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 130 operações entre lojas, quiosques, serviços, entretenimento e restaurantes. Incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Ravanelli, Polo Wear e Subway.

*Com informações da assessoria

