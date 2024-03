“Caça aos ovos” e bingo doce agita a Páscoa da criançada em Manaus

Manaus (AM) — Faltando menos de uma semana para a celebração da Páscoa, o Shopping Grande Circular prepara uma série de atividades gratuitas para as famílias da Zona Leste de Manaus. No próximo sábado (30), ocorre a “Caça aos Ovos” a partir das 16h. Outras atrações agitam o final de semana como: bingo doce, oficinas de orelhinhas, brincadeiras entre outras. A participação é gratuita.

A “Caça aos Ovos” é um dos eventos mais aguardados do ano, onde as crianças têm a oportunidade de se aventurar em busca dos tão cobiçados ovos de chocolate, espalhados estrategicamente pelo shopping. Além disso, outras atividades são incluídas nesse período visando alegrar o final de semana dos visitantes.

Crianças de 2 a 14 anos participam da brincadeira — acompanhadas de seus responsáveis. A entrega dos mapas será limitada aos 200 primeiros participantes, a partir das 14h, no espaço “Center Diversões” localizado no piso L3 (corredor do cinema Centerplex).

Bingo de Páscoa

Uma das novidades deste ano é o sorteio de um ovo de chocolate de 7 kg. Para concorrer o público terá que participar do bingo doce onde o vencedor levará o prêmio para casa. As cartelas serão distribuídas próximo ao palco minutos antes da partida de bingo começar. A programação é gratuita e acontece no domingo, 31 de março, às 16h na praça de alimentação, no piso L3

Visita do Coelhinho da Páscoa

Já o Coelhinho da Páscoa, percorre os corredores do centro de compras, nos dias 29, 30, e 31 a partir das 17h, levando alegria e agitando a criançada. Na ocasião, os visitantes podem tirar fotos com um dos principais personagens dessa temporada.

Recreação

Nos dias 29 e 30 de março, a partir das 16h, no piso L3 a Cia Allegro segue com brincadeiras e atividades para o público infantil. Músicas, danças e oficinas lúdicas fazem parte da série de atrações que visa oferecer alegria e entretenimento para as famílias da Zona Leste.

Conforme Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, a proposta é oferecer programação de qualidade e bem elaborada para as famílias.

“Estamos muito entusiasmados em apresentar a nossa programação de Páscoa no Shopping Grande Circular. Este não é apenas um evento, mas sim uma experiência que visa encantar e envolver nossos visitantes de todas as formas possíveis”, conta Júlio.

Mais informações podem ser obtidas no instagram @shoppinggrandecircular ou no site: www.shoppinggrandecircular.com.br

*Com informações da assessoria

