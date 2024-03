Restaurante inaugura novo espaço no mirante Lúcia Almeida, no Centro Histórico de Manaus

Manaus (AM) — Um almoço ou um jantar especial merece um grande restaurante e uma vista deslumbrante para o rio Negro. O Vinhedo Rio & Mar abre um novo restaurante na próxima quinta-feira (4), às 19h, o Vinhedo Mirante, localizado no mirante Lúcia Almeida, na avenida 7 de Setembro, n.º 08, às margens do rio Negro, no 2º andar, Centro Histórico de Manaus.

“Nosso intuito é fazer com que o cliente do Vinhedo tenha a experiência de poder apreciar a vista para o Rio Negro e comer a melhor da gastronomia regional ou internacional. Acreditamos no potencial turístico deste novo espaço inaugurado pela Prefeitura de Manaus, aliado com a experiência de celebrar no Vinhedo”, explica o CEO Wander Matos.

Com um cardápio amplo, o Vinhedo conta com peixes, frutos-do-mar, carnes internacionais e um dos pratos que ganhou dimensão nacional e internacional foi o “Tambaqui de Ouro”, que estará presente na nova casa e que serve até três pessoas, com acompanhamento bem regional do baião-de-dois, farofa de farinha do Uairini com banana e vinagrete, este peixe com certeza é o queridinho dos turistas e dos amazonenses.

Nos moldes do restaurante do Vieiralves, o Vinhedo Mirante contará com sala privativa para reuniões e confraternizações com espaço para até 40 (quarenta) pessoas; funcionários bilíngues e espaços Instagramáveis.

O local também poderá ser cenário para casamentos, chá revelação, confraternizações familiares e empresariais. O Vinhedo Mirante conta com uma carta variada de vinhos e funcionará nos horários das 9h às 0h, atendendo inclusive com um café regional.

Peixes amazônicos e carnes

“Tambaqui de Ouro” é um dos pratos do restaurante que ganhou dimensão nacional e internacional Foto: Divulgação

Para uma grande comemoração, o Vinhedo Mirante terá o tradicional Pirarucu Assado, servindo até 18 pessoas, mas há também a “carne de ouro” em porções individuais com 350 gramas com um toque amazônico no acompanhamento. E há porção maior do prato com 600 gramas, conhecido como Tomhawk, um corte proveniente do contrafilé e costela de boi Angus com osso e corte alto assado na brasa.

O restaurante funcionará, de 4 a 7 de abril, por ordem de chegada, a partir do dia 8, as reservas poderão ser feitas pelo telefone (92) 99433-8935 ou pelo link https://fastget.app/mirantevinhedo

