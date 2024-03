Victório Cestaro, que atua há mais de 10 anos no esporte, destacou a importância de representar o Amazonas no evento nacional

Manaus (AM) – O amazonense Victório Cestaro foi premiado com o troféu de atleta destaque internacional, no evento Melhores do Ano (MDA), realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), na noite desta terça-feira (26). Membro do Bolsa Esporte Estadual e do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, o atleta foi homenageado por seus feitos e conquistas, na temporada de 2023, na modalidade do basquete 3×3.

O prêmio entregue pela CBDU para Victório destacou o feito inédito do atleta na conquista do terceiro lugar no Campeonato Pan-Americano Universitário, realizado na cidade de Chihuahua, no México, em julho de 2023. O jogador, que atua há mais de 10 anos no esporte, destacou a importância de representar o Amazonas no evento nacional que contou com os melhores atletas do país.

“Meu sentimento é de gratidão, porque fui eleito entre os melhores do Brasil e, se não fosse o apoio do Governo do Amazonas, eu não teria chegado nessa premiação. Todas as competições nacionais, materiais esportivos, todo incentivo por meio do Bolsa Esporte estão me fazendo conquistar a melhor performance no basquete”, disse Victório Cestaro.

A premiação é realizada anualmente e contempla as conquistas do ano anterior de atletas, Instituições de Ensino Superior (IES), Federações Universitários Estaduais (FUEs), patrocinadores e parceiros do cenário esportivo nacional universitário.

“Esse resultado só confirma o comprometimento e dedicação do Victório na modalidade esportiva. É determinação do governador Wilson Lima que esses esportistas tenham todo apoio e incentivo para seguirem conquistando seu espaço em níveis nacionais e internacionais”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer, Jorge Oliveira.

