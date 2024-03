Crédito Rosa investe R$ 12 milhões na economia amazonense em dois anos

Manaus (AM) — Voltado para mulheres que empreendem dos mais variados ramos de negócio, o programa Crédito Rosa completou dois anos de atuação nesta semana. Lançado em 2022 pelo Governo do Amazonas, mais de 2 mil mulheres já foram contempladas pelo financiamento.

Administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), o Crédito Rosa impulsiona o desenvolvimento econômico e tem ajudado a melhorar a vida de muitas mulheres.

Em 2022, o programa contemplou 397 empreendedoras. Em 2024, no entanto, esse número saltou para 2,2 mil, representando um aumento de 400% nos financiamentos.

Nestes dois anos, o programa financia as principais despesas operacionais e modernização da atividade produtiva. Além de auxiliar na aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para as empreendedoras. Ao todo, foram investidos R$ 12.522.560,30 na economia amazonense por meio dos financiamentos oferecido pelo Crédito Rosa.

A titular da Seas, Kely Patrícia, destacou a importância do programa na construção da independência financeira e no acesso a mais oportunidades para que mulheres amazonenses tenham seu próprio empreendimento.

“O Crédito Rosa é uma ótima oportunidade para aquelas empreendedoras que querem alavancar o seu negócio. É uma iniciativa que tem alcançado mulheres na capital e no interior do estado, demonstrando o empenho do Governo do Amazonas em transformar a vida das amazonenses”, ressaltou a secretária.

Dentre os principais ramos investidos estão empreendimentos voltados para a beleza, perfumaria, comércio em geral e varejo de produtos de higiene pessoal. O programa vai melhorar a vida da cozinheira Jurliza Gurgel, que fornece refeições e viu no Crédito Rosa a oportunidade de melhorar o seu negócio.

“O programa tem ajudado muitas pessoas e eu sou uma delas. Trabalho fazendo refeições e as pessoas gostam muito da minha comida, então o objetivo é ampliar meu empreendimento. Adoro cozinhar, e o Crédito Rosa vai possibilitar melhores condições de atendimento para os meus clientes”, disse.

Em 2024, a meta do programa é investir R$ 20 milhões em créditos de financiamento para empreendedoras amazonenses.

Voltado para mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho autônomas ou Microempreendedora Individual (MEI), o Crédito Rosa é oferecido pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Seas, por meio de Termo de Cooperação Técnica.

Com financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante, o programa financia as principais despesas operacionais necessárias para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva. Além de auxiliar na aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para as empreendedoras.

