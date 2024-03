Homem aproveita saída de mãe, estupra adolescente e é preso em Humaitá

Crime ocorreu no dia 18 de abril de 2023, na comunidade Alto Paraíso, zona rural do município

Humaitá (AM) – Um homem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (27), por estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 13 anos. O crime ocorreu em no dia 18 de abril de 2023, na comunidade Alto Paraíso, em Humaitá, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Wagna Costa, o crime ocorreu no dia em que a vítima foi brincar na casa de uma amiga naquela comunidade. Nessa ocasião, o autor se aproveitou do momento em que a adolescente ficou sozinha na residência, após a colega e a mãe saírem para um compromisso.

“O homem era morador da comunidade e já teria tentado abusar da irmã da vítima também. A mãe da adolescente tomou conhecimento do crime após receber uma ligação de uma amiga, relatando que sua filha tinha sido abusada sexualmente na localidade, e procurou à delegacia para denunciar o infrator”, explicou Wagna.

Segundo a delegada, a vítima confirmou ter sido estuprada pelo homem. Também foram realizados exames de conjunção carnal e ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar para acompanhamento pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Com base em todos os elementos colhidos, foi representada à Justiça pela prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário. A prisão do autor ocorreu naquela mesma localidade.

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

