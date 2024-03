Foragido do Acre por homicídio é preso no interior do Amazonas

Um foragido da Justiça do Acre, identificado como Daison Avelino Franco, de 33 anos, foi preso, nesta quarta-feira (27), no município de Pauini, interior do Amazonas.

O homem foi condenado a 22 anos de reclusão por homicídio e furto. A ordem judicial de recaptura foi decretada pela Vara de Execução de Penas, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Segundo os policiais civis, as investigações estavam em curso a fim de localizar e prender o infrator que estava em Pauini, após fugir de um presídio de Rio Branco.

No decorrer das diligências, Daison foi localizado e preso no bairro Buritizal.

Ele foi conduzido à 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini e ficará à disposição da Justiça. Também será pedido o recambiamento dele para o estado do Acre.

